Племянница Трампа утверждает, что её дядя стал президентом благодаря Путину

https://static.news.ru/photo/0f248372-c5e8-11ea-b9fb-fa163e074e61_660.jpg ММэри Трамп Фото: Peter Serling/Simon & Schuster/Global Look Press

Племянница Дональда Трампа Мэри рассказала, что её дядя не верил в свою кандидатуру, пока не получил «молчаливую поддержку» президента Владимира Путина. Об этом она написала в своей книге «Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

В своём бестселлере она пишет, что Трамп не верил в свою кандидатуру, когда выдвигался в качестве кандидата в президенты США, а вся компания была затеяна ради пиара. Однако, когда его рейтинги начали расти и он «мог получить молчаливые уверения от российского президента Владимира Путина, что Россия сделает всё, что только может, чтобы перетянуть выборы на его сторону, притягательность выигрыша возросла», сообщает родственница Трампа.

В книге также в ярких красках описывается, какой ужасный человек её дядя, у которого «нет никаких принципов», а также называет его клоуном, пишет «Царьград».

Ранее бывший советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Роджер Стоун, которому недавно смягчили наказание, заявил о намерении написать книгу, чтобы окончательно развеять миф о сговоре с Россией. Он добавил, что является астматиком, и решение Дональда Трампа о сокращении тюремного срока спасло ему жизнь, ведь там очень трудно соблюдать социальную дистанцию. Стоун пообещал поддержать американского лидера в ходе предвыборной кампании и выразил уверенность, что Трамп сможет одержать победу, несмотря на напряжённую борьбу, а также на препятствия — фальсификацию на выборах, цензуру в Интернете и "постоянный поток лжи, которую продвигают корпоративные мейнстримные СМИ, писал NEWS.ru.