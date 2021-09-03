Племянница Трампа рассказала об отношении своего дяди к Путину

Во время своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп придавал большое значение мнению президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына и не был слишком впечатлён фигурами президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом в интервью изданию Business Insider рассказала племянница экс-главы американского государства Мэри Трамп.

По словам Мэри Трамп, её дядя предпочитает иметь дело с авторитарными лидерами и не слишком жалует тех, кто «желает заниматься дипломатией».

Единственное, что имеет для него значение, — это то, что он считает, по его мнению, силой. Предполагаю, что для него это значит быть жестоким и разрушительным, насколько это возможно, и постоянно выходить сухим из воды, — сказала племянница экс-президента.

Свои отношения с Путиным и Ким Чен Ыном Трамп считал очевидным плюсом и был убеждён, что не следует разжигать конфликтов с сильными лидерами.

«Он ладит с Путиным — ужасно!» — Нет, это хорошо. Я ему нравлюсь, он мне нравится. Это не так плохо! «Он ладит с Ким Чен Ыном, это ужасно!» — Нет, это хорошо, пытаюсь я их убедить. Это нормально — не устраивать войну, — говорил Трамп, находясь на посту президента в сентябре 2020 года.

При этом коллегу Путина Трамп именовал «шахматистом мирового класса». К этой же категории бывший глава американского государства относил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.

Сам Владимир Путин после встречи с Трампом также отмечал, что его коллега в реальности отличается от своего «телевизионного» образа.

Он быстро достаточно анализирует, быстро отвечает на поставленные вопросы, — отмечал Путин.

Кроме того, по мнению президента России, Трамп обладает важным качеством для человека, занимающегося политикой: он умеет слушать.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал президента США Джо Байдена извиниться за Афганистан.