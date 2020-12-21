Племянница Байдена избежала ареста за вождение в нетрезвом виде

https://static.news.ru/photo/c365faba-42b0-11eb-9acc-fa163e074e61_660.jpg Кэролайн Байден Фото: yakolaw/instagram.com

Суд не стал арестовывать за вождение в нетрезвом виде Кэролайн Байден — племянницу избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The New York Post.

Женщина была задержана в городе Лоуэр-Мерион в штате Пенсильвания в августе 2019 года — она попала в ДТП, её автомобиль врезался в дерево. При себе у неё не было водительского удостоверения, кроме того, она не могла внятно ответить на вопросы прибывших на место сотрудников полиции.

В автомобиле были обнаружены флаконы с таблетками «Лоразепама» и «Кариозопродола». Позже результаты анализа подтвердили, что эти препараты, как и ряд других, были в крови 33-летней Кэролайн Байден.

Обвинения ей были предъявлены 4 ноября 2020 года — на следующий день после того, как в Штатах состоялось народное голосование за кандидатов в президенты, которое её дядя выиграл. Согласно законодательству США, её правонарушение грозило лишением свободы сроком от 20 дней до шести месяцев. Однако она пошла на сделку с прокурором округа Монтгомери, в результате чего получила пять месяцев условно. При этом были учтены 20 дней, которые она провела в реабилитационном центре в январе этого года.

Она будет на испытательном сроке. Если за это время она нарушит закон каким-либо образом, то лишится свободы до истечения срока наказания, — сказала пресс-секретарь окружного прокурора Кейт Делано.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, согласно которым новым главой государства станет Джо Байден. За него отдали свои голоса 306 выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов. За действующего президента Дональда Трампа проголосовали только 232 выборщика.

Результаты голосования конгресс должен утвердить 6 января 2021 года. А на 20 января запланирована инаугурация нового американского лидера.

Как ранее писал NEWS.ru, по мнению британских СМИ, Джо Байден не собирается добиваться дружбы президента РФ. Джордж Буш — младший и Барак Обама в бытность хозяевами Белого дома стремились наладить отношения с Путиным, что не лучшим образом отразилось на внутренней ситуации в США. Что же касается действующего американского президента Дональда Трампа, то его желание добиться расположения Путина и «тёплые чувства» к нему создали массу проблем для всего государственного аппарата Штатов.

В отличие от предшественников Байден не намерен действовать аналогичным образом. Впрочем, не исключается, что он сменит линию поведения после инаугурации, которая должна состояться 20 января 2021 года.