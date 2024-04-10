«Планета из газов»: чиновница из США сделала «открытие» о Луне Чиновница из США Шейла Джексон Ли назвала Луну планетой из газов

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Член палаты представителей США Шейла Джексон Ли дезинформировала учеников средней школы города Хьюстон в Техасе, сказав им, что Луна является «планетой», которая «состоит в основном из газов», передает Fox News. Отмечается, что чиновница в прошлом возглавляла космический подкомитет в Комитета по науке нижней палаты парламента.

Вы слышали слово «полнолуние». Иногда вам нужно просто выйти и увидеть, что полная луна — это полностью закругленный круг, состоящий в основном из газов. И именно поэтому возникает вопрос: почему и как мы, люди, могли находиться на Луне? — подчеркнула Ли.

На этом она не остановилась. Чиновница также завила, что Луна не только отражает солнечный свет, но и излучает «уникальный свет и энергию». Что касается солнца, то его Ли назвала скоплением «очень мощного тепла».

Ранее стало известно, что Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) работает с американской компанией Northrop Grumman над концептом железнодорожной сети на Луне. Компания предложит прототипы лунной железнодорожной системы для перевозки людей и ресурсов по лунной поверхности, что будет способствовать развитию космической экономики США и их партнеров.