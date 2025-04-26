План Трампа по Донбассу и Крыму «высечен в камне» Times: план Трампа признать Донбасс и Крым российскими высечен в камне

Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

План президента США Дональда Трампа признать территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик за Россией «высечен в камне», утверждает газета The Times со ссылкой на источники. По данным СМИ, у главы Украины Владимира Зеленского не остается выбора — он должен согласиться на сформированные предложения.

План высечен в камне, на фоне того, как <...> Зеленского вынуждают принять навязываемый мир, — указали авторы статьи.

Они со ссылкой на собственный источник отметили, что Трамп может встретиться с Зеленским на похоронах папы римского Франциска. Тогда украинскому президенту будет донесена безапелляционная позиция Вашингтона. В случае протеста Киева американская сторона выйдет из переговорного процесса. Это может произойти на следующей неделе.

Источники добавили, что отказ от соглашения продлит конфликт на Украине на долгие годы. При этом Киев лишится финансирования со стороны США.

Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Трампу нельзя паниковать, но необходимо понимать, какие последствия вызовет срыв сделки по Украине. По его мнению, без достижения мира Европа окажется вовлеченной в войну. Помимо этого, может «взорваться» и Ближний Восток.