https://static.news.ru/photo/57def476-9e61-11e9-8a34-fa163e074e61_1024.jpg Дэвид Гольдфейн Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн раскрыл подробности плана Вашингтона в случае ядерной войны. Он, в частности, сообщил, когда силы НАТО начнут массированную контратаку противника.

Первоначально, как отметил Дэвид Гольдфейн, он должен связаться с главой Европейского командования ВС США Тодом Уолтерсом, пишет Defense Maven .

После этого силы США и НАТО «в одно мгновение» начнут массированную контратаку, включающую применение истребителей, бомбардировщиков и самолётов-топливозаправщиков, а также средств разведки, космических, кибернетических и специальных операций.

Затем Дэвид Гольдфейн обязан связаться с главой Северного командования ВС США Терренсом О’Шонесси, чтобы предпринять ответные действия на территории Штатов.

В этот момент наземные противоракеты должны быть готовы отразить удар и выявить настоящую боеголовку среди ложных целей. На завершающем этапе США задействуют атомные подводные лодки для нанесения «разрушительного залпа из-под воды».

Третьим контактом Гольдфейна станет начальник Стратегического командования США Джон Хайтен, который должен будет доложить о том, какая необходима ядерная атака для сдерживания врага.

Каждая из этих миссий является «беспроигрышной», и все они должны быть запущены одновременно, — отметил Гольдфейн.

Как писал News.ru, ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин прокомментировал высказывания зампреда Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Пола Селвы об оснащении подводных лодок ракетами с ядерными зарядами пониженной мощности Trident. Американский военный объяснил это мифической угрозой нанесения Москвой ограниченного ядерного удара по Штатам.

Дипломат отметил, что генерал приписывает России стратегию «эскалации для деэскалации», которой нет в российской военной доктрине.