План Байдена увеличит госдолг США и снизит ВВП страны к 2050 году

План президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры в стране может привести к увеличению госдолга Соёдиненных Штатов на 16,4% и к снижению ВВП почти на 5% к 2050 году: всего на реализацию инициативы главы государства планируется потратить $3,5 трлн. Об этом сообщает Fox Bussiness со ссылкой на новое исследование.

Примерный план Байдена заключается в том, чтобы за грядущие 10 лет потратить $3,5 трлн на существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей, борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи. Обеспечить финансовую составляющую инициативы главы США должны крупные корпорации и зажиточные американцы, налог на доходы которых планируется увеличить, однако детали плана всё ещё обсуждаются.

Я не поддержу законопроект на $3,5 трлн или какой-либо другой уровень дополнительных расходов без большей ясности в отношении того, почему Конгресс предпочитает игнорировать серьезные последствия инфляции и долга для существующих государственных программ, — заявил сенатор Джо Манчин от партии демократов.

По его мнению, чрезмерное повышение налогов на доход крупного бизнеса может серьёзно помешать американским корпорациям держаться на плаву мировой бизнес-арены. Манчин считает, что корпоративный налог следует повысить с 21% до 25%, а не до 28%, как было задумано Байденом. К тому же придётся снизить более чем вдвое бюджет инфраструктурного плана. По мнению сенатора, на инициативу главы США можно выделить максимум $1,5 трлн.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что неверное ведение политики США в Афганистане сильно повысит госдолг страны и предсказал, что экономика Соединённых Штатов вскоре лопнет, как «финансовый пузырь».