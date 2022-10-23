Писатель Салман Рушди после покушения ослеп на один глаз

Фото: Nancy Kaszerman/Global Look Press

Писатель Салман Рушди

Писатель Салман Рушди потерял зрение на один глаз и не может пользоваться одной рукой после нападения, которому он подвергся два месяца назад, передает The Guardian. Агент писателя Эндрю Уайли отказался сообщить, находится ли Рушди все еще в больнице, сказав лишь, что он будет жить.

Его раны были глубокими, он также перестал видеть одним глазом. У него также было три серьезных ранения в шею. Одна рука недееспособна, потому что перерезаны нервные окончания. И у него есть еще около 15 ран в грудь и в туловище, так что это было жестокое нападение, — сказал агент писателя.

Преступник набросился на Рушди с ножом 12 августа, когда писатель собирался выступать с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Полиция установила личность покушавшегося, им оказался 24-летний Хади Матар, проживающий в штате Нью-Джерси.

Сообщалось также, что он симпатизирует шиитскому течению ислама и деятельности элитной части ВС Ирана Корпуса стражей Исламской революции. Это было установлено в ходе проверки аккаунтов Матара в соцсетях.