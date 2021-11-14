Пилоты США рассказали о шутках советских лётчиков

Пилоты США были удивлены чувству юмора советских военных, поднимавших в воздух смолёты МиГ для перехвата истребителей оппонентов. Об этом рассказал один из американских лётчиков, его история опубликована в сборнике, посвящённом воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight, пишет портал Theaviationgeekclub.

Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем — у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <...> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: «Улыбнитесь». Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора, — цитирует портал отрывок рассказа военного Чака Хаусмана.

Как именно американец узнал детали переговоров советских военных, не сообщается.

Также в приведённом отрывке из книги рассказывается, что выполнявшие сбор разведывательных данных близ территории Дальнего Востока американские лётчики считали своих советских коллег дружелюбными. Как отмечает автор сборника, эксперт по авиации Джо Копалман, встречи в воздухе проходили спокойно. Штаты не нарушали государственной границы СССР и выполняли задачи в пределах международного пространства.

Ранее сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации совершили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На одном из участков их сопровождали истребители Великобритании.