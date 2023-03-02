Пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Ракета-носитель Falcon 9 с частным космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, прямая трансляция полета ведется на YouTube-канале NASA. Стыковка корабля с МКС намечена на 09:17 мск в пятницу, 3 марта.

Старт принадлежащей компании SpaceX ракеты-носителя был дан в 8:34 мск. Это шестой пилотируемый рейс Crew Dragon на МКС в рамках контракта с NASA. На борту корабля находятся командир Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев.

Предыдущий запуск, который был запланирован на 28 февраля, был отменен из-за погодных условий и технической проблемы, обнаруженной за несколько минут до запуска.

Между тем в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что количество миссий перекрестных полетов на МКС будет расширено, на кораблях Crew Dragon на МКС отправятся космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин. Борисов будет включен в экипаж Crew-7, который полетит во второй половине 2023 года, а Гребенкин — в экипаж Crew-8 в первой половине 2024 года.