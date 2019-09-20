https://static.news.ru/photo/5ca2fbfa-db70-11e9-a022-fa163e074e61_660.jpg Фото: JonathanNBCLA/Twitter

Одномоторный самолёт Cessna 177 разбился вскоре после вылета из аэропорта калифорнийского города Торранс. Воздушное судно, на борту которого находились два человека, упало на крышу торгового центра.

В результате крушения пилот погиб, а пассажир был госпитализирован в критическом состоянии, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на местный полицейский департамент.

Из-за инцидента находившиеся в здании люди были эвакуированы. Расследованием причин случившегося занимается Федеральное управление гражданской авиации США.

Ранее News.ru писал, что самолёт Cessna Citation сгорел на взлётно-посадочной полосе в аэропорту калифорнийского Оровилла. Всем десяти пассажирам и членам экипажа удалось эвакуироваться.