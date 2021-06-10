Pfizer может применить препарат для лечения COVID-19 до конца года

https://static.news.ru/photo/4b7d7fa0-4e90-11eb-9934-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

В конце 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer может запросить разрешение на применение своего перорального препарата для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщил председатель правления и главный управляющий компании Альберт Бурла. Его слова приводит ТАСС.

По словам Бурлы, специалисты Pfizer в настоящее время ведут разработки перорального препарата для лечения COVID-19, при этом первоначальные признаки являются «многообещающими».

Если всё пойдёт хорошо, то мы можем обратиться за разрешением [на применение данного лекарства] до конца этого года, — сказал топ-менеджер.

Данное заявление он сделал вместе с президентом США Джо Байденом в английском графстве Корнуолл, где 11 июня открывается саммит G7. В свою очередь американский лидер объявил, что правительство США намерено закупить у Pfizer 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи более чем 100 странам с низким уровнем доходов.

Ранее также стало известно, что в ходе саммита лидеры G7 призовут ВОЗ к новому расследованию происхождения COVID-19.