Певица Жасмин и Игорь Чайка попали под американские санкции США внесли в санкционный список Игоря Чайку и певицу Жасмин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жасмин

Власти США расширили список антироссийских санкций. В перечень попала певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) вместе с мужем Иланом Шором и Игорь Чайка, сын бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Информацию 26 октября обнародовали сотрудники американского Министерства финансов.

Исходя из опубликованных сведений, под санкции Вашингтона также попали АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион» и другие компании.

По мнению Минфина США, муж Жасмин возглавляет «популистскую молдавскую политическую партию» (организация также фигурирует в обновленном списке). Самого Шора внесли в санкционный список как человека, который «прямо или косвенно участвовал или пытался участвовать во вмешательстве в выборы правительства США или другого иностранного государства». Вашингтон считает, что Шор «прямо или косвенно действовал в интересах РФ».

В августе этого года Вашингтон расширил санкции против России, включив в черный список 13 физических и 36 юридических лиц. Ограничительные меры приняли против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и главы «ФосАгро» Андрея Гурьева.

Санкции также были введены в отношении Московского физико-технического института, Магнитогорского металлургического комбината, Зеленоградского нанотехнологического центра и структур, связанных с инновационным центром «Сколково», в том числе Сколковского института науки и технологий («Сколтех»), фонда и технопарка «Сколково».