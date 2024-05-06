Певица Рита Ора появилась на улице Нью-Йорка без штанов Daily Mail: певицу Риту Ору сняли в Нью-Йорке в пальто и нижнем белье

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Рита Ора

Папарацци смогли сфотографировать британскую певицу и актрису Риту Ору без штанов на улице в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Отмечается, что знаменитость готовится к балу Института костюма Met Gala 2024.

По данным британского таблоида, 33-летняя знаменитость косоварского происхождения предстала в клетчатом наряде, который состоял из бело-голубого пальто нараспашку, топа с V-образным вырезом и трусов. Певица подчеркнула подтянутые ноги белыми ботинками на остром каблуке, сказано в материале. Также на ней были узкие очки в оправе с желто-коричневыми линзами. Отмечается, что Met Gala пройдет 6 мая и будет посвящен теме «Спящие красавицы: возрождение моды».

Ранее сообщалось, что 55-летняя звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон снялась на обложку журнала в «голом» платье от Aisling Camps. Также были опубликованы черно-белые кадры, на которых актриса предстает в брючном костюме Versace в сочетании с топом JW Anderson и кожаном бра Rick Owens.

А до этого звезда Голливуда Шарлиз Терон посетила показ новой женской коллекции бренда Dior вместе с семилетней приемной дочерью Августой. 48-летняя знаменитость для мероприятия выбрала юбку цвета хаки, черный лонгслив и темные кожаные сапоги, наряд подчеркнул стройную фигуру Терон.