Певица Наргиз выступает в США на русском языке с флагом Украины

Фото: Сергей Шахиджанян/ТАСС

Наргиз Закирова

Певица Наргиз Закирова выступает в различных американских городах, укутавшись во флаг Украины, передает Telegram-канал «Хуже и не скажешь». Что примечательно, исполняет она при этом русскоязычные песни.

Я бы очень хотела, чтобы Украина засыпала с открытыми окнами, — заявила Наргиз во время выступления.

Российская певица узбекского происхождения Наргиз Закирова получила известность после участия в шоу «Голос» на Первом канале, по итогам которого заняла второе место. После начала СВО артистка раскритиковала действия Кремля и вернулась в Узбекистан. Въезд в Россию ей закрыт на 50 лет.

В феврале депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, что Наргиз является «бесноватой русофобкой» и «пособницей неонацистского киевского режима». Он призвал признать ее иностранным агентом, подчеркнув, что артистка совершила «шакалий поступок».

В ноябре 2023-го пранкеры Вован и Лексус разыграли Наргиз, позвонив ей от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, и поинтересовались, оказывает ли она помощь Вооруженным силам Украины. Певица ответила, что шлет средства на восстановление страны, беженцам и для украинской армии. После этого она показала татуировку с гербом Украины, пообещав сделать еще одну — с изображением Степана Бандеры.

Ранее юрист Михаил Салкин объяснил, что Наргиз Закировой за подобную татуировку может грозить штраф или арест до 15 суток. Однако он отметил, что привлечь артистку можно будет только в том случае, если она будет находиться в России.