Пэтриотические страдания Пентагона

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Своими заявлениями о возможности скорой поставки на Украину ЗРК Patriot Вашингтон делает заявку на максимальное затягивание военного конфликта в этой стране. К тому же речь явно идет о тестировании общественного мнения по обе стороны Атлантики, поскольку обычно американцы сначала что-то перебрасывают из своих военных арсеналов, а уж потом только сообщают о проведении такой операции. Но в этот раз все наоборот. Белый дом как бы растягивает удовольствие. Упоминает этапы одобрения предоставления украинцам таких систем. Словно американское руководство чего-то ждет.

В Москве же сразу по традиции объявили, что поставленные ЗРК сразу станут законной целью для атак наших вооруженных сил. Впрочем, такие заявления делались уже не раз, что, однако, не помешало натовцам продолжать накачивать потенциал ВСУ всеми имеющимися средствами. Тем не менее в психологическом плане поставка Patriot выглядела бы особым подарком лично Владимиру Зеленскому, который давно уповал на распиаренную эффективность этих комплексов.

А потому грядущая доставка в Незалежную самых пока технологически продвинутых вооружений была бы воспринята в Киеве как особый жест доверия и поддержки. И, естественно, стала бы поводом для развертывания новой шовинистической кампании в обстановке энергетического кризиса и захлебнувшихся попыток, как выражаются в Киеве, четвертого наступления. Понятно, что местные патриоты на зарплате захлебнутся от восторга и предвкушения, что теперь уж точно из 100 запущенных «москальских» ракет будет сбито как минимум 150.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

В нашем экспертном сообществе мнения насчет эффективности Patriot явно разделились. Кто-то склонен считать, что таким образом у укровояк появится эшелонированная противовоздушная оборона, а кто-то призывает не переоценивать возможный жест Штатов. Действительно, Patriot — штука непростая. Если американцы действительно пришлют украинцам батарею, а это до восьми пусковых установок, то только для ее обслуживания потребуется не менее девяноста квалифицированных специалистов. Одной жаждой захватить Крым здесь не обойтись.

Янки собираются заодно начать обучение местных кадров на своем полигоне в Германии, некогда переделанном из военной базы еще нацистов, что вдвойне символично. Но это займет многие месяцы. Отправлять же с Patriot свои кадры рискованно по многим соображениям. Впрочем, еще неизвестно, комплексы какого поколения американцы готовы использовать против российских военно-воздушных сил. За океаном до истерики боятся, как бы их военные технологии не попали в опытные русские руки. Притом что Россия со своими С-500 явно опережает в этой сфере Штаты.

Еще один момент, способный поставить под вопрос такие поставки, — это риск не продемонстрировать эффективности, заявленной в рекламных буклетах американского ВПК. Все же помнят, как далекие от совершенства ракеты йеменских хуситов преодолевали систему ПВО Саудовской Аравии, которая как раз и базируется на батареях Patriot. А если те же российские «Кинжалы» самым показным образом пройдут и на Украине сквозь зону, контролируемую заокеанскими комплексами, так же легко, как нож входит в масло, кто их тогда купит за огромные деньги?

Между тем стоимость Patriot не последний аргумент в пользу если не полного отказа от их поставок, то хотя бы неспешного принятия решения об их отправке на Украину. По некоторым оценкам, стоимость батареи таких ЗРК с полным «фаршем» может доходить до миллиарда долларов. И одна поставка может съесть весь бюджет помощи.

Так что у команды Байдена есть разнообразная информация к размышлению по поводу снабжения украинцев Patriot. Между тем только весть об их возможном предоставлении вполне способна побудить Зеленского требовать нового наступления любой ценой, чтобы стимулировать американскую щедрость. Своих горе-патриотов ему не жалко.