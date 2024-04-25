Песков привел доказательства вовлеченности США в конфликт на Украине Песков: поставки ракет ATACMS доказали вовлеченность США в конфликт на Украине

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Поставки вооружений на Украину из США, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, свидетельствуют о вовлеченности американской стороны в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, такой подход не только не изменит ход СВО, но и приведет к еще большему количеству жертв на Украине.

Это (поставки. — NEWS.ru) лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в конфликт вокруг Украины, — сказал Песков.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в середине февраля президент США Джо Байден подписал документ о тайной передаче ракет ATACMS Украине. По ее данным, Киев уже получил боеприпасы, при этом они уже использовались для ударов по России. Также заявляется, что Вашингтон не стал афишировать поставки, опасаясь эскалации с Москвой.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя данные о тайных поставках ATACMS, подчеркнул, что для России эта информация никогда не была секретной. По его словам, аналитики в сфере международных отношений не раз предполагали, что сложилась целая система по поддержке Киева, а ракеты были переданы еще до того, как процесс был легализован.