В Кремле объяснили, почему Путин выбрал Карлсона среди других журналистов Песков объяснил выбор Карлсона для интервью с Путиным отличной от СМИ позицией

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента РФ Владимира Путина, занимает проамериканскую позицию, но она отличается от мнения других западных СМИ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что точка зрения телеведущего не является ни пророссийской, ни проукраинской, передает РИА Новости.

У него позиция, которая отличается от остальных, она ни коим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ, — приводит агентство его слова.

Говоря о состоявшейся 6 февраля беседе Карлсона с Путиным, Песков отмечал, что западные СМИ в последние два года неоднократно запрашивали интервью с российским лидером. Однако из-за их необъективности в этом не было смысла.

Корреспондент BBC Стив Розенберг заявил, что с начала СВО его редакция несколько раз обращалась к Кремлю с просьбой взять у Путина интервью. По словам журналиста CNN Кристиан Аманпур, ее коллеги добиваются разговора с российским лидером буквально каждый день с начала СВО.

Песков также отметил, что интервью с Путиным выйдет тогда, когда сам журналист будет готов его опубликовать. При этом он назвал абсолютным фейком появление выдержек из стенограммы беседы Карлсона с главой российского государства.