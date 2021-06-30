Песков рассказал о планах США по сдерживанию России

Соединённые Штаты Америки не собираются отказываться от своих планов по сдерживанию России. И это негативно воздействует на двусторонние отношения. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт Первый канал.

Никто — я имею в виду наших американских товарищей — не отказывался от планов по сдерживанию России. Это не может не иметь негативных последствий, — заявил Песков.

Ранее он рассказал, изменились ли отношения России и США после саммита. Нужно время для того, чтобы почувствовать разрядку в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил официальный представитель Кремля.

За две недели после встречи Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли что-то может измениться, считает Песков.

Национальные лидеры провели встречу 16 июня. Саммит состоялся на территории Женевы, Швейцария.