Первый в мире пациент с почкой свиньи скончался на 63-м году жизни CBS: в США скончался первый в мире мужчина с пересаженной почкой свиньи

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В США подтвердили смерть 62-летнего мужчины, ставшего первым в мире пациентом, кому пересадили почку свиньи, передает телеканал CBS News. Операция по трансплантации органа животного прошла около двух месяцев назад, а связи с пересадкой и смертью нет.

Мужчина из Массачусетса, которому первому в мире была пересажена почка свиньи, умер. Госпиталь сообщил о смерти Слэймана в субботу, спустя два месяца после того, как ему была проведена трансплантация, — говорится в репортаже.

Медики не выявили связи между смертью мужчины и проведенной операцией, его выписали из больницы спустя две недели. Кроме того, подчеркивается, что перед вживлением органа он был модифицирован, из него удалили гены свиньи и добавили человеческие, что позволило улучшить его работоспособность.

В общей сложности специалисты подвергли почку 69 геномным изменениям, сама операция по трансплантации продлилась четыре часа. Также известно, что мужчина несколько лет жил с гипертонией и диабетом второго типа. В 2018 году ему пересадили человеческую почку, но пять лет спустя она начала давать сбои.

Ранее в Бурятии медики успешно пересадили печень трехлетнему пациенту, который отравился парацетамолом. По словам специалистов, это было необходимо, поскольку орган буквально разрушался на глазах из-за передозировки препаратом.