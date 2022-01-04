Первый темнокожий прокурор Нью-Йорка запретил наказывать за марихуану
Окружной прокурор Нью-Йорка Брэгг приравнял марихуану к отказу от платы проезда
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:21, 05 января 2022
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Первый темнокожий окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг выпустил руководство для сотрудников, в котором требует не привлекать к уголовной ответственности за хранения марихуаны, проституцию и нарушения на дороге, сообщает РИА Новости.
Офис прокурора не будет привлекать по следующим обвинениям, если они не являются частью эпизода, составляющего уголовное преступление: мелкие правонарушения, связанные с оборотом марихуаны; отказ от оплаты проезда; проход на частную территорию; нарушение правил дорожного движения; сопротивление аресту; проституция, — говорится в документе.
Прокурор призвал не помещать уличённых в подобных нарушениях под арест. При этом уточняется, что за организацию проституции уголовная ответственность всё же грозит.
Брэгг был избран окружным прокурором Нью-Йорка в ноябре 2021 года. Он стал первым темнокожим на этом посту.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит возможность исключения марихуаны из списка запрещённых препаратов после случая с американской легкоатлеткой. Однако это произойдёт не ранее 2023 года. Спортсменка из США Ша'Карри Ричардсон сдала положительный тест на каннабис, была отстранена от соревнований на месяц и не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио.