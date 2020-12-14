Первую прививку от коронавируса сделали в США

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Врачи в Соединённых Штатах поставили первую прививку от COVID-19, заявил президент страны Дональд Трамп.

Введена первая вакцина, — написал он в Twitter.

Политик поздравил США и весь мир с этим событием.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

В Соединённых Штатах зафиксировано наибольшее число заражений и смертей от коронавируса в мире. По последним данным, всего в стране заболели 16 068 348 человек (219 510 из них за последние сутки), 297 843 пациента погибли (2368 из них за последние сутки).

Накануне Трамп заявил, что проследит за вакцинацией сотрудников Белого дома, однако сам пока не планирует прививаться от коронавируса. Он отметил, что сотрудники Белого дома по программе вакцинации должны получить прививки «несколько позже», если в срочной вакцинации кого-либо из них не будет срочной необходимости. По словам Трампа, он «попросил внести эту корректировку».

Уже известно, что по изначальным планам сотрудники Белого дома должны получить вакцину от коронавируса одновременно с гражданами США из групп риска. Однако теперь, судя по всему, Трамп намерен лишить их этого приоритета ради большего числа прививок для рядовых американцев, писал NEWS.ru.