В США не пустили 17-летнего палестинца Исмаила Аджави, проживающего в ливанском городе Тир. Молодого человека, который прилетел учиться в Гарварде, выслали обратно после проверки в бостонском аэропорту.
По словам самого первокурсника, в течение нескольких часов его допрашивали, мобильный телефон и компьютер обыскивали, а после аннулировали визу. Занятия в университете начнутся 3 сентября, и представители вуза всячески пытаются помочь палестинцу решить возникшую проблему, сообщает газета
Студент утверждает, что офицер стала кричать и говорить о том, что у него в друзьях в социальной сети Facebook есть люди, пишущие о противостоящих США политических точках зрения. В ответ палестинец заявил, что не должен быть ответственен за чужое мнение. Он подчекнул, что сам не писал постов на политические темы.
Кроме Аджави, пограничники проверяли и других студентов-иностранцев, однако всех остальных в итоге пропустили в город.
Пресс-секретарь Погранично-таможенной службы Соединённых Штатов пояснил, что въезд Аджави в страну «недопустим». Он не уточнил, чем конкретно обусловлено решение о запрете на нахождение палестинца на территории США.
Ранее News.ru писал, что в США не пустили девушку британского премьера Бориса Джонсона. В 2018 году Кэрри Симондс посетила Сомалиленд, а Вашингтон не признаёт государства, образовавшиеся после распада Сомали.