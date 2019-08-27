https://static.news.ru/photo/31280e84-c8e2-11e9-9737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muns/Wikimedia Commons

В США не пустили 17-летнего палестинца Исмаила Аджави, проживающего в ливанском городе Тир. Молодого человека, который прилетел учиться в Гарварде, выслали обратно после проверки в бостонском аэропорту.

По словам самого первокурсника, в течение нескольких часов его допрашивали, мобильный телефон и компьютер обыскивали, а после аннулировали визу. Занятия в университете начнутся 3 сентября, и представители вуза всячески пытаются помочь палестинцу решить возникшую проблему, сообщает газета The Harvard Crimson .

Студент утверждает, что офицер стала кричать и говорить о том, что у него в друзьях в социальной сети Facebook есть люди, пишущие о противостоящих США политических точках зрения. В ответ палестинец заявил, что не должен быть ответственен за чужое мнение. Он подчекнул, что сам не писал постов на политические темы.

Кроме Аджави, пограничники проверяли и других студентов-иностранцев, однако всех остальных в итоге пропустили в город.

Пресс-секретарь Погранично-таможенной службы Соединённых Штатов пояснил, что въезд Аджави в страну «недопустим». Он не уточнил, чем конкретно обусловлено решение о запрете на нахождение палестинца на территории США.

Ранее News.ru писал, что в США не пустили девушку британского премьера Бориса Джонсона. В 2018 году Кэрри Симондс посетила Сомалиленд, а Вашингтон не признаёт государства, образовавшиеся после распада Сомали.