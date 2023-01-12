Первой леди США сделали операцию по лечению рака Белый дом: Джилл Байден провели хирургическую операцию для лечения рака кожи

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Первая леди США Джилл Байден в среду, 11 января, посетила медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Там ей провели хирургическую операцию для лечения рака кожи, удалив кожные новообразования. Об этом сообщается в заявлении лечащего врача главы американского государства Кевина О’Коннора, которое публикует Белый дом.

По словам медика, Джилл Байден прошла через операцию по методу Моса для удаления раковых тканей над правым глазом.

Мы будем внимательно следить за этим участком по мере того, как он будет заживать, но не ожидаем, что потребуются какие-либо дополнительные процедуры, — отметил О’Коннор.

Он также рассказал, что перед операцией у Байден был выявлен еще один участок кожи, где оказались в наличии раковые ткани. Его также удалили. По словам врача, после медицинской процедуры первая леди чувствует себя хорошо и «позднее в течение дня она вернется в Белый дом».

Ранее Национальный комитет Республиканской партии ранее подсчитал, что нынешний президент Джо Байден провёл почти половину своего президентского срока в отпуске: это 228 дней из 580 с момента избрания. New York Post подтверждает, что 79-летний Байден провёл в отпуске больше времени, чем кто-либо из его предшественников. Дональд Трамп к этому периоду пробыл в отпуске 132 дня, Барак Обама — 38 дней, а возглавлявший до него администрацию США Джордж Буш — 100 дней.