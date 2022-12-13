Администрация Байдена уволила трансгендера — вора чемоданов Администрация президента США уволила чиновника-трансгендера после обвинений в краже

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global look Press

Заместителя помощника министра США по вопросам обращения с отработавшим топливом и отходами Сэма Бринтона, являющегося трансгендером, уволили после краж в аэропортах, сообщает «Москва 24». Отмечается, что мужчина совершил несколько преступлений в разных воздушных гаванях страны.

Бритону вменяется в вину кража женского чемодана в Миннеаполисе в сентябре — тогда он попал на камеры видеонаблюдения. Ущерб от деяния составил более $2 тысяч. Кроме того, он похитил женскую сумку в аэропорту Лас-Вегаса в июле.

New York Post связался с Министерством энергетики. Представитель ведомства подтвердил, что Бритона уволили, однако никаких иных комментариев не дал.

Сэм Бринтон больше не является сотрудником Министерства энергетики. По закону Министерство энергетики не может комментировать дальнейшие кадровые вопросы, — заявил представитель Министерства энергетики.

Ранее бывший «морской котик» ВМС США Крис Бек заявил, что «разрушил свою жизнь», решив сменить пол, и теперь призывает американцев «проснуться». По его словам, он полностью взял на себя ответственность за поступки, но добавил, что оказался жертвой пропаганды. Он добавил, что делает все возможное, чтобы предупредить остальных американцев о том, что их детей травят, когда врачи дают им гормоны, которыми проводят химические кастрации для педофилов.