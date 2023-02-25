Первая леди США заявила, что Байден «почти готов» к переизбранию

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Первая леди США Джилл Байден во время своего визита в Африку сообщила Associated Press, что ее муж, президент Джо Байден, «в значительной степени» готов объявить о начале своей предвыборной кампании. На вопрос журналиста о том, имеет ли она решающий голос при переизбрании президента, она ответила, что «муж, конечно, выслушает ее, потому что они — супружеская пара», но решение он будет принимать сам.

Он говорит, что еще не закончил. Он не закончил то, что начал. И это главное, — сказала Джилл Байден.

Американский лидер еще не заявил официально, что намерен добиться переизбрания. По информации агентства, президент США изо всех сил пытается убедить американских избирателей, что он не слишком стар, чтобы занять кресло главы государства во второй раз, к концу которого ему уже исполнится 86 лет. Ожидается, что команда Байдена может объявить об участии нынешнего хозяина Белого дома в президентской гонке в апреле.

Ранее сообщалось, что новое исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris показало, что в США за Трампа готовы отдать свои голоса 46% респондентов, а за Байдена — 41%. Отмечается, что Трамп является наиболее вероятным кандидатом от республиканцев.