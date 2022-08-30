Первая леди США выздоровела после повторного заражения COVID-19

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Представитель первой леди США Элизабет Александер заявила, что Джилл Байден выздоровела после повторного заражения COVID-19. Она добавила, что ее тест дал отрицательный результат. Супруга американского президента 24 августа повторно сдала положительный тес на коронавирус через 10 дней после того, как оправилась от первого заражения, пишет РИА Новости.

Первая леди получила отрицательный тест на COVID-19 и вернется в Вашингтон во вторник, 30 августа, — рассказала Александер.

Несмотря на положительный тест супруги глава Белого дома Джо Байден избежал повторного заражения.

Национальный комитет Республиканской партии ранее подсчитал, что нынешний президент Джо Байден провёл почти половину своего президентского срока в отпуске: это 228 дней из 580 с момента избрания. New York Post подтверждает, что 79-летний Байден провёл в отпуске больше времени, чем кто-либо из его предшественников. Дональд Трамп к этому периоду пробыл в отпуске 132 дня, Барак Обама — 38 дней, а возглавлявший до него администрацию США Джордж Буш — 100 дней.

В последний раз Байден со всей семьёй выехал на виллу на берег океана в Южной Каролине. 16 августа он вернулся, чтобы подписать закон о борьбе с инфляцией. А после президент США отправился в свою резиденцию в Делавэре, где пробыл до 24 августа.