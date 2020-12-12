Перестрелка произошла на акции протеста в амерканском штате Вашингтон

https://static.news.ru/photo/0195ca4e-3cfe-11eb-a0ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: imageSPACE via www.imago-images.de

Один человек получил огнестрельное ранение и четверо ранены холодным оружием в ходе столкновения сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа.

По словам Дага Бьюкенена, пресс-секретаря Департамента пожарной охраны и неотложной медицинской помощи округа Колумбия, все жертвы получили серьёзные травмы, передаёт NBC.

Кроме того, по крайней мере один полицейский получил лёгкие ранения, добавил Бьюкенен. Всего в больницы для оказания медицинской помощи были доставлены восемь человек.

В городе Олимпия был задержан подозреваемый в стрельбе по имени Даррен Райт, который указал, что в рядах и сторонников, и противников Трампа были вооружённые люди.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Джо Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Как писал NEWS.ru, порядка 26 тысяч митингующих против законопроекта «О глобальной безопасности» вышли на улицы городов Франции. Об этом сообщает МВД республики. В МВД добавили, что неделю назад в манифестациях приняли участие 57 тыс. человек, в первую волну — более 133 тыс. протестующих. В ходе протестных акций были задержаны 164 человека, в том числе 142 — в Париже.