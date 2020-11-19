Пересчёт голосов подтвердил, что Джорджия выбрала Байдена

https://static.news.ru/photo/89c23762-2ad0-11eb-8035-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Итоги ручного пересчёта голосов избирателей, участвовавших в выборах президента США, совпали с данными первичной автоматической обработки. Об этом заявил госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер.

Нет никаких сомнений. Цифры подтверждают это, — отметил политик в эфире WSBTV.

Были пересчитаны более 5 млн бюллетеней из всех 159 округов Джорджии. Джо Байден набрал 2 475 141 голос, Дональд Трамп — 2 462 857, преимущество кандидата от демократов составило более 12,2 тыс. голосов. Победа в штате даёт Байдену 16 голосов выборщиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп уверен: неучтённые голоса на выборах президента, которые обнаружили в штате Джорджия, были поданы за него. Таким образом политик отреагировал на пост журналиста телеканала NBC Джоша Ледермана, который сообщил об обнаружении 2,5–2,7 тысячи неподсчитанных бюллетеней.