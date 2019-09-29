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Администрация США возобновила расследование служебной переписки Хиллари Клинтон с использованием личной почты в 2009–2013 годах, когда она занимала пост госсекретаря страны.

Служба дипломатической безопасности сейчас проверяет электронную почту десятков бывших и действующих сотрудников ведомства, состоявших в переписке с Клинтон. Уточняется, что во многих письмах содержалась информация об иностранных должностных лицах, передаёт Washington Post .

Как сообщает издание, следователи связались со 130 чиновниками, контактировавшими с бывшей госсекретарём, и уведомили их о том, что они могут быть ответственны за недавно обнаруженные инциденты «связанные с безопасностью».

Хотя уголовная ответственность чиновникам из администрации бывшего президента США Барака Обамы не грозит, они заявляют об агрессивном преследовании со стороны действующего руководства страны.

Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность вмешательства в уже завершённое расследование ФБР «почтового скандала» экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. По его мнению, правоохранительные органы в нём недостаточно разобрались. Хозяин Белого дома процитировал репортаж телеканала Fox News. В нём он сообщил, что ФБР изучило лишь менее 1% электронных писем первой леди США. Тот факт, что ФБР проигнорировало десятки писем, многие из которых «очень плохие» и «предоставляли ложную информацию о выборах», американский президент назвал «важной новостью».