Переговоры по Украине в сенате США с треском провалились NBC: демократы и республиканцы в сенате США провалили переговоры по Украине

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Демократическая и Республиканская партии США провалили переговоры в попытке договориться по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, сообщает телеканал NBC News. Там отметили, что документ позволил бы согласовать запрос президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, однако обсуждение закончилось «глубокими разногласиями».

Переговоры в сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища провалились. Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений, — отметили представители конгресса.

До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что у администрации США возникнут серьезные затруднения при оказании поддержки Украине с начала нового года, если конгресс не выделит дополнительные ассигнования. По его словам, законодатели непременно должны принять инициативу о дополнительном финансировании Киева. Это даст возможность направить Украине системы противовоздушной обороны и другие средства.

Кирби также подчеркивал, что администрация президента США Джо Байдена очень сильно нуждается в дополнительных средствах со стороны конгресса на помощь Украине. Он отметил, что финансы также требуются для Израиля и для обеспечения безопасности границ США.