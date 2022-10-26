Переговоры по Украине? Не спешите: демократы отозвали письмо Байдену Среди демократов в США образовался раскол по вопросу, надо ли поддерживать Украину материально или ограничиться дипломатическими усилиями

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Менее чем за две недели до промежуточных выборов в Конгресс США демократы получили скандал. Причиной стала утечка информации, которую ее авторы предпочитали не афишировать, понимая, что она не добавит им очков у избирателей. И это плохое развитие событий для демократов, которые вынуждены «переобуваться на ходу» в оставшееся до дня выборов время.

В среду руководство Демократической партии вынуждено заниматься минимизацией ущерба, который ей нанесли некоторые члены партии, входящие во фракцию так называемых прогрессистов — крайне левого крыла в Демпартии, состоящего из сторонников культуры отмены, BLM и других антисистемных течений, подписавшие ранее письмо с критикой президента Байдена за его «перегибы» в поддержке Украины в ее конфликте с Россией. Это письмо было отправлено на Пенсильвания Авеню,1600 еще в августе, и имело гриф «Для служебного пользования»— то есть подразумевалось, что никто, кроме адресата, о его содержимом не узнает.

Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Утечка из Белого дома вызвала скандал перед промежуточными выборами в Конгресс США

Однако то ли из-за «технической ошибки» секретариата Белого дома (как сейчас настаивают авторы письма), то ли из-за преднамеренного саботажа текст обращения конгрессменов-демократов стал достоянием общественности и республиканцы, естественно, ухватились за него как за свалившуюся с неба возможность добить своих противников на последних подступах к конгрессу.

Письмо было написано несколько месяцев назад. К сожалению, его опубликовали без разрешения штаба прогрессистов в конгрессе. Как руководитель этого штаба я принимаю на себя полную ответственность за произошедшее, — покаялась среду конгрессмен-демократ Прамила Джайапал.

Это извинение стало само по себе редчайшим прецедентом, так как демократы-прогрессисты отличаются от других политических сил США тем, что никогда не признают своих ошибок и стоят на своем даже если для всех становится очевидным, что они называют черное белым.

В тексте ставшего достоянием общественности письма демократы призывали своего президента перенести центр тяжести политики по украинскому вопросу с военно-технических шагов на дипломатические, чтобы вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине не в результате военного поражения, а как проявление доброй воли. В письме высказывалось опасение, что если республиканцы получат большинство в конгрессе, Соединенные Штаты не смогут проводить последовательную политику в отношении Украины, так как возникнет ситуация «лебедя, рака и щуки» (демократическая исполнительная власть и преимущественно республиканская законодательная).

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press Кевин Маккарти

Так, на минувшей неделе демократы обрушились на лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти, который заявлял, что если его партия получит в ноябре большинство, Киев может не рассчитывать на то, что США будут выписывать Украине чеки «по потребностям». Интересно то, что это заявление Маккарти вызвало неприязнь и среди многих республиканцев, в том числе у Майка Пенса, бывшего вице-президента в администрации Дональда Трампа.

Публикация секретной записки на имя Байдена вскрыла, что самая «упертая» часть демократов ничем, по сути, не отличается по украинскому вопросу от своих оппонентов-республиканцев: и те и другие полагают, что Соединенным Штатам не следует превращаться в «добрых самаритян», когда речь идет о помощи Киеву. Как результат, в среду Прамила Джайпал вынуждена была объяснять, что это совпадение — кажущееся.

Создалось неудачное впечатление, что демократы, которые последовательно и единодушно голосуют за все пакеты помощи Украине, военной, стратегической и экономической, каким-то образом солидаризовались с республиканцами, которые всегда стремятся ограничить поддержку президенту Владимиру Зеленскому и украинской армии, — заявила она.

Знающие внутреннюю кухню Демпартии американские политологи (в частности, из «многотиражки» конгресса The Hill) сейчас утверждают, что на самом деле левые демократы не так уж горячо относятся к тому, чтобы США «вписывались» за Украину по полной, однако по мотивам политической целесообразности не хотели раскрывать карты до выборов.

По словам политологов, в преддверии промежуточных выборов в США создалась атмосфера, в которой политики, выступающие за мир и дипломатию, находятся в заведомо проигрышной позиции по сравнению с теми, кто призывает к войне, санкциям и прочим решительным действиям в отношении России. Из-за этого даже «голубям» приходится маскироваться под «ястребов» (это касается не только вопросов отношений с РФ, но и многих вопросов внутренней политики).

Скандал из-за публикации записки вынудил Белый дом дезавуировать позицию ее авторов, подчеркивая, что в администрации Байдена мнение о приоритете дипломатии над реальной военно-технической помощью Киеву не разделяют.

Наша поддержка Украины будет оставаться сильной до окончания войны. Мы, как и на протяжении всего нынешнего года, видим нашу задачу в том, чтобы Украина получала всё необходимое для успешного ведения войны. Но да, мы поддержим и дипломатические усилия, если Украина решит начать переговоры (с РФ). Но это будем решать не мы, а президент Зеленский — заявила во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Фото: IMAGO/Chris Kleponis / CNP /Medi/Global Look Press «Мы поддержим и дипломатические усилия, если Украина решит начать переговоры с РФ», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (на фото)

Как это сплошь и рядом случается в политике, сторонники крайних крыльев враждующих партий оказываются удивительно схожими в подходе к тем или иным вопросам, в данном случае — в вопросе о том, как далеко США должны заходить в своей поддержке Украины, сказал NEWS.ru американист Павел Шариков.

Ведь чего добиваются прогрессисты, это крайне левое, «социалистическое» крыло Демпартии? Чтобы тратить как можно больше бюджетных средств на поддержку малообеспеченных слоёв населения. Поэтому выделять деньги на помощь какой-то Украине прогрессисты считают транжирством, в то время как дипломатические усилия никаких финансовых затрат не требуют. Республиканцы же, особенно их крайне правое крыло, стоят на изоляционистских позициях, то есть полагают, что Америка должна думать в первую очередь о своих интересах, а не быть дойной коровой для остального мира и ввязываться в конфликт России с Украиной, которую большинство их избирателей даже на карте показать не смогут. Вот и получается, что будучи непримиримыми оппонентами во внутренней политике, крайние крылья обеих партий соприкасаются в том, что касается помощи другим странам, в данном случае Украине. Однако ни те, ни другие не могут вслух признать совпадение взглядов по этому вопросу, откуда и происходят конфузы вроде нынешнего, когда в данном случае прогрессисты вынуждены объяснять сходство с республиканцами «совпадением по времени» и придумывать прочие отговорки. Павел Шариков руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН

В среду в Киеве тоже забеспокоились из-за письма конгрессменов-демократов президенту Джо Байдену, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Собеседник издания отметил, что в этом обращении украинское руководство увидело сигнал Владимиру Путину, что внутри Демпартии все последние месяцы происходит нешуточная грызня между сторонниками преимущественно дипломатических способов решения украинского кризиса и теми, кто считает, что время для дипломатии прошло.