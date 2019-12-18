https://static.news.ru/photo/f06026ee-2169-11ea-9907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Renato Bordoni/Global Look Press

Неизвестный покупатель приобрёл один из самых дорогих пентхаусов Нью-Йорка. За недвижимость в жилом небоскрёбе у Центрального парка рядом с площадью Коламбус-Сёркл удалось выручить $92,7 млн.

Имя нового владельца помещения не раскрывается, сделка была совершена от лица Общества с ограниченной ответственностью, интересы которого представляет адвокат Терренс Джилбрайд, отмечает New York Post.

Mystery buyer nabs $93M penthouse in NYC's most expensive tower https://t.co/6oZ7HFAU8j pic.twitter.com/RT4c3Vqgd3 — New York Post (@nypost) December 17, 2019

Самым дорогим пентхаусом в «Большом яблоке» считаются апартаменты, купленные миллиардером Кеннетом Гриффином за $238 млн, писал NEWS.ru. Площадь помещения составляет более 2,2 тысячи квадратных метров. Также среди самых дорогих квартир города — апартаменты британского музыканта Стинга, за которые он выложил $65,7 млн.