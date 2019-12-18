Неизвестный покупатель приобрёл один из самых дорогих пентхаусов Нью-Йорка. За недвижимость в жилом небоскрёбе у Центрального парка рядом с площадью Коламбус-Сёркл удалось выручить $92,7 млн.
Имя нового владельца помещения не раскрывается, сделка была совершена от лица Общества с ограниченной ответственностью, интересы которого представляет адвокат Терренс Джилбрайд, отмечает New York Post.
Самым дорогим пентхаусом в «Большом яблоке» считаются апартаменты, купленные миллиардером Кеннетом Гриффином за $238 млн, писал NEWS.ru. Площадь помещения составляет более 2,2 тысячи квадратных метров. Также среди самых дорогих квартир города — апартаменты британского музыканта Стинга, за которые он выложил $65,7 млн.