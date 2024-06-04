Пентагону предложили взять пример с России в развитии средств РЭБ Bloomberg: Пентагону следует перенять опыт России в развитии средств РЭБ

Фото: МО РФ

Министерству обороны США следует взять пример с России в вопросе развития средств РЭБ и модернизировать это направление, написало агентство Bloomberg. По мнению журналистов, армия РФ успешно применяет этот тип вооружений при борьбе с украинскими БПЛА в зоне спецоперации.

Россия успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы. Это должно вызвать тревогу в Пентагоне, — говорится в статье.

Россия и Китай уделяют много внимания развитию высокоточного оружия, отметили авторы материала. При этом США с треском провалили собственную стратегию РЭБ, признали они.

Нет никакого смысла тратить по сто тысяч долларов на каждый снаряд Excalibur, если он не может поразить цель. <...> После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка, — констатировали в агентстве.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис обратил внимание, что ВСУ столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения Starlink российскими средствами РЭБ. Все военные коммуникации Украины зависят от этой системы, напомнил он.

До этого обозреватель Reuters Майк Стоун указал, что высокоточные умные бомбы США GLSDB оказались бесполезны в руках украинских военных. Российские средства РЭБ просто заставляют снаряды отклоняться от цели, резюмировал журналист.