Пентагон заявил об ответственности Зеленского за ситуацию с Артемовском Шеф Пентагона Остин: Зеленский должен сам решать, оставаться или отступать из Артемовска

Фото: MAGO/Eero Vabamagi/Global Look Press

Ллойд Остин

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам определить, стоит ли продолжать оборону Артемовска, заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин. Он также подчеркнул, что потеря города не будет означать поражение Киева.

Говоря о важности Бахмута, я бы сказал, что президент Зеленский ведет этот бой. Именно он должен понимать, что важно, а что нет для его войск — нужно ли им отступить или оставаться в Бахмуте. Если он примет решение отступить, это не будет означать, что война проиграна, — уточнил Остин.

Он добавил, что главная миссия США в данной ситуации — продолжать поддерживать Украину, чтобы «приблизить ее победу».

Активные боевые действия около Артемовска проходят на протяжении последних месяцев. 20 февраля Минобороны России сообщило о захвате села Парасковиевка, расположенного к северу от города.

27 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все дороги, ведущие в город, находятся под огневым контролем российских сил. Несмотря на угрозу окружения, командование ВСУ 14 марта объявило о решении продолжать оборону Артемовска. Зеленский пояснил, что российские войска в случае взятия города смогут значительно продвинуться.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что по состоянию на 15 марта российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.