Пентагон заявил об отсутствии на Украине американских комплексов NASAMS Пентагон: США не передавали Украине комплексы NASAMS

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США до настоящего времени не передавали Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, которые приводит РИА Новости, они будут доставлены туда после выполнения контракта на производство.

Насколько мне известно, их произведут, а после доставят, — сказал Райдер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что Минобороны США подписало контракт с американским производителем оборонной продукции Raytheon Technologies на покупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Общая сумма договора превысила $182 млн.

NASAMS — это передвижной ЗРК, который предназначен для борьбы с воздушными целями на малой и средней высоте. Военный объект стал разработкой норвежской фирмы Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в госбюджет Украины поступила грантовая помощь от США в размере $3 млрд. По его словам, это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки.