Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе Пентагон заверил в высокой эффективности танков Abrams для ведения сражений в Европе

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Директор по операциям объединенного штаба, генерал Дуглас Симс заявил на слушаниях в конгрессе, что танки Abrams были специально разработаны для сражений в Европе с учетом местных условий. Он также отметил, что эти танки, а также Leopard, могут быть использованы с высокой эффективностью в соответствии с особенностями местной среды.

Этот танк был разработан в период холодной войны для ведения сражений в Европе. Мы верим в возможность использования танков Abrams, а также Leopard с высокой эффективностью, — заявил Дуглас Симс.

В январе этого года США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов, включающий в себя 31 танк Abrams.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вооруженные силы РФ захватывают в зоне проведения специальной военной операции американские вооружения, поставляемые Украине. Он уточнил, что это происходит, когда некоторые ранее поставленные Киеву системы «перенаправляются не туда».

Ранее сообщалось, что менее половины танков Challenger 2, находящихся на вооружении сухопутных войск Великобритании, считаются боеспособными. По данным издания, из 227 боевых машин этой модели только менее 100 можно отправлять на передовую.