Минобороны Соединённых Штатов намерено запросить около $167 миллиардов на модернизацию ядерных сил до 2025 года. Глава Пентагона 26 февраля выступит в Конгрессе США.
Известно, что демократы «в целом поддерживают увеличение расходов на ядерное оружие»,
План модернизации, по предварительным данным, предлагает поступательное совершенствование американской ядерной триады — систем наземного, морского и воздушного базирования. Пентагон хочет ежегодно получать по $28–38 миллиардов.
Как писал NEWS.ru, американские власти решили увеличить военный бюджет на 2021 год, урезав социальные расходы. Пентагон объяснил это необходимостью противодействовать России и Китаю.
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