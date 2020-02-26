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В больнице Нью-Йорка умер один из известнейших гангстеров США Джон Франчезе. Мафиози по прозвищу Сонни скончался на 104-м году жизни, оставив после себя многочисленное потомство из детей, внуков и правнуков.

Как пишет «ПолитЭксперт», Франчезе являлся членом мафиозной семьи Коломбо, до середины 90-х годов он занимал второе место в её иерархическом строе. На его счету ограбления банков и убийства. Последний раз...