Пентагон запретил импорт тантала из России США запретили импорт тантала из России, Китая, Ирана и Северной Кореи

Фото: shutterstock.com

Минобороны США окончательно запретило закупать из России, Китая, Ирана и Северной Кореи редкоземельный металл тантал и его сплавы, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Пентагона. Отмечается, что такое решение принято для обеспечения национальной безопасности страны.

Министерство обороны приняло в качестве финальных изменения, которые запрещают покупки металла тантал и его сплавов из Северной Кореи, Китая, России и Ирана, — сообщается в указе.

Тантал относится к тяжелым, тугоплавким и редкоземельным металлам. Он широко применятся в изготовлении проводников и схем в военной индустрии.

Ранее Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций ввёл запрет на покупку российского золота. Ограничительная мера начала действовать с 22 июля. Введен запрет на покупку, импорт или передачу прямо или косвенно золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну. Запрет распространяется также на ювелирные изделия.