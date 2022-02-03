Пентагон заподозрил РФ в фабрикации повода для вторжения на Украину

США располагают информацией о планах России использовать фейковое видео в качестве предлога для вторжения на Украину. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, на этом видео должно быть запечатлено инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных граждан. Никаких доказательств существования такого плана у России Кирби не представил, равно как не раскрыл, откуда получены такие сведения.

У нас есть информация, что русские, вероятно, хотят сфабриковать предлог для вторжения.<...> Один из вариантов заключается в том, что российское правительство, как мы считаем, планирует инсценировать фейковую атаку со стороны украинских военных или разведывательных сил против суверенной российской территории или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия, — сказал представитель Пентагона.

По словам Кирби, Россия может выпустить «очень графическое пропагандистское видео», на котором зрители смогут лицезреть трупы и актёров, играющих роль скорбящих людей, а также разрушенные постройки и военное снаряжение, «которое есть у Украины и у Запада».

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Материалы СМИ о том, что РФ якобы собирается напасть на Украину, он назвал пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.