Пентагон закупит у Boeing самолеты P-8A для ФРГ и Канады Пентагон заключил контракт с Boeing на закупку самолетов P-8A

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Министерство обороны США заключило контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более $3,4 миллиарда на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A, следует из опубликованного отчета Пентагона. Там уточняется, что аппараты предназначаются Канаде и Германии.

Корпорация Boeing получила контракт по фиксированной цене в 3 миллиарда 407 миллионов долларов для закупки и поставки 17 многоцелевых морских воздушных судов P-8A, — указано в документе.

Так, 14 самолетов Boeing P-8A перейдут в распоряжение правительства Канады. Еще три — для Германии.

Ранее стало известно, что компания Boeing по итогам III квартала 2023 года понесла убытки в размере $139 млн по трем крупным программам Пентагона на разработку танкера KC-46A Pegasus, самолета T-7A Red Hawk и дрона MQ-25 Stingray. В самой корпорации официально не отчитывались по конкретным проектам. Однако контракты на разработку танкера-заправщика, тренировочного самолета и БПЛА-заправщика были заключены с одним из крупнейших подрядчиков Минобороны США в лице Boeing по фиксированной цене.

До этого Управление военного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдепартамент США одобрил возможную поставку Индии 31 беспилотника MQ-9B. По данным американских властей, в Нью-Дели также запросили дополнительную технику и другие услуги. Общая стоимость контракта на поставку дронов оценивается почти в $4 млрд.