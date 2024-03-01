Министерство обороны США заключило контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более $3,4 миллиарда на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A, следует из опубликованного отчета Пентагона. Там уточняется, что аппараты предназначаются Канаде и Германии.
Корпорация Boeing получила контракт по фиксированной цене в 3 миллиарда 407 миллионов долларов для закупки и поставки 17 многоцелевых морских воздушных судов P-8A, — указано в документе.
Так, 14 самолетов Boeing P-8A перейдут в распоряжение правительства Канады. Еще три — для Германии.
Ранее стало известно, что компания Boeing по итогам III квартала 2023 года понесла убытки в размере $139 млн по трем крупным программам Пентагона на разработку танкера KC-46A Pegasus, самолета T-7A Red Hawk и дрона MQ-25 Stingray. В самой корпорации официально не отчитывались по конкретным проектам. Однако контракты на разработку танкера-заправщика, тренировочного самолета и БПЛА-заправщика были заключены с одним из крупнейших подрядчиков Минобороны США в лице Boeing по фиксированной цене.
До этого Управление военного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдепартамент США одобрил возможную поставку Индии 31 беспилотника MQ-9B. По данным американских властей, в Нью-Дели также запросили дополнительную технику и другие услуги. Общая стоимость контракта на поставку дронов оценивается почти в $4 млрд.