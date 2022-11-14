Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin для восполнения РСЗО

Пентагон заключил контракты с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на $520 млн для восполнения РСЗО взамен поставленных Украине. Контракты, согласно заявлению армии США, были заключены 21 октября и 2 ноября.

Информацию подтвердил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, его слова приводятся в заявлении.

Распределение этих контрактов демонстрирует то значительное влияние, которое имеют РСЗО в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров, — приводятся в документе слова представителя Пентагона.

Американские военные считают, что эти оборонные заказы позволят армии США восполнить собственные запасы и при этом продолжать оказывать критически важную помощь своим союзникам и партнерам на поле боя.

Ранее американское Минобороны разместило заказ на закупку автоматов советского производства АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра или копий такого оружия. Пентагону также нужны аксессуары для автоматов Калашникова данного типа, но цели его использования не указаны.