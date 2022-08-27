Пентагон заключил контракт на закупку для Украины ПЗРК NASAMS

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Пентагон заключил контракт на приобретение для Украины передвижных зенитных ракетных систем NASAMS. Поставщиком станет ведущая оборонная компания Raytheon, сообщает портал PR Newswire со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.

Стоимость контракта составит свыше $182 млн.

Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму $182 295 333 США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем [NASAMS], — говорится в сообщении.

Шесть ПЗРК NASAMS вошли в крупнейший пакет военной помощи США Украине на сумму $2,9 млрд. О нем президент США Джо Байден объявил 24 августа. Вместе с ракетными системами Вашингтон обещал поставить Киеву 245 тысяч боеприпасов калибра 155 мм, 65 тысяч снарядов калибра 120 мм, а также контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE. В пакет военной помощи Украине вошли ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США планирует поставить Украине высокоточные управляемые артиллерийские ракеты Excalibur. Снаряды не вошли в ближайший пакет помощи Киеву, но решение об их отправке будет принято в скором времени.