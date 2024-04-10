Пентагон захотел «преподать урок» руководству РФ Пентагон: России нужно «преподать урок» и вывести из ее состава Крым

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Руководству России необходимо «преподать урок» в контексте Крыма, заявила на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер. По ее словам, вывод полуострова из состава РФ станет стратегическим успехом как для Украины, так и для Белого дома.

В то же время политик отметила, что окончательное решение по полуострову будут принимать киевские власти. Сама Уолландер назвала исключение Крыма из состава России «жизненно необходимой» мерой.

С мнением представителя Пентагона не согласился конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, который посоветовал забыть Белому дому о планах лишить РФ полуострова. По его мнению, если такая цель имеется, то она «недостижима».

Ранее Уолландер обратила внимание, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданских целей на территории России вызывают обеспокоенность у Вашингтона. В то же время она назвала такие решения киевских властей «суверенными».

До этого глава военной разведки Минобороны страны Кирилл Буданов признал, что Крымский мост остается приоритетной целью Украины. Киев не сможет уничтожить сооружение, так как оно хорошо защищено, передает ARD, добавил он.

Между тем депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет предположил, что строительство новой железной дороги в Крым через недавно присоединившиеся к России регионы является настоящей фобией для украинских властей. Он также выразил уверенность, что Киев боится любых успехов Москвы.