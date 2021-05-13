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Пентагон вывез из Израиля 120 своих сотрудников

22:04, 13 мая 2021
Фото: The U.S. Army's /flickr.com

Пентагон вывез из Израиля около 120 своих сотрудников. Об этом сообщил РИА Новости представитель Европейского командования ВС США Чак Причард.

По словам Причарда, 13 мая из Израиля в Германию были доставлены около 120 человек из персонала Министерства обороны США. Они прилетели на самолёте С17, базирующемся на военно-воздушной базе Рамштайн.

Мы приняли это решение в координации с Израилем, — объяснил представитель военного ведомства.

Причард рассказал, что прибывшие в Германию — сотрудники Минобороны, находившиеся в Израиле для «рутинного мероприятия по планированию» в рамках стандартных двусторонних учений. Само мероприятие должно было завершиться на этой неделе.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. С момента обострения конфликта погибли 83 палестинца, среди которых 17 несовершеннолетних лиц и семь женщин. Ранения получили 487 человек. С израильской стороны сообщили о гибели не менее шести граждан.

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