Пентагон высказался о праве Украины бить американским оружием вглубь России Пентагон: США не одобряли удары своим оружием вглубь территории России

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Ллойд Остин

США не одобряли нанесение ударов американским оружием вглубь территории России, эта политика не изменилась, завил на пресс-конференции в Брюсселе шеф Пентагона Ллойд Остин, сообщает ТАСС. Глава Пентагона ответил на вопрос, одобряли ли США нанесение ударов американским дальнобойным оружием после очередного заседания группы координации поставок вооружений и военной техники Украине.

Наша политика по нанесению ударов вглубь России не изменилась, — сказал глава Минобороны США.

Ранее представитель Пентагона заявил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России американское оружие. ВСУ смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. При этом Киев не получал разрешения на удары дальнобойным оружием.

Позже издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне сообщило, что украинским властям понадобилось 90 минут, чтобы убедить США разрешить удары по России. По его данным, Киев решился на переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином только после одобрения конгрессом военной помощи на более чем $60 млрд и наступления ВС РФ в Харьковской области. Беседа украинских представителей и американских чиновников прошла по видеосвязи.