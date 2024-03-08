Пентагон выпустил отчет по НЛО Пентагон заявил, что доказательств существованию НЛО нет

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США не располагают доказательствами существования НЛО или внеземных технологий, которые могли оказаться в руках землян, говорится в отчете пресс-секретаря оборонного ведомства страны Пэта Райдера. Он также опроверг информацию, что американское правительство годами разрабатывало программу исследования НЛО.

Все расследования, проведенные на всех уровнях секретности, показали, что в большинстве случаев наблюдения [НЛО] на самом деле касались обычных объектов и явлений, а также были результатом неправильной идентификации. <...> Управление аномалий не нашло проверяемых свидетельств утверждениям о том, что правительство США и частные компании имеют доступ или реконструируют внеземные технологии, — сказал Райдер.

Ранее экс-сотрудник Пентагона Шон Киркпатрик говорил, что распространяемые в США спекуляции на тему инопланетян и НЛО существуют лишь для того, чтобы небольшая группа лиц могла получить деньги налогоплательщиков. По его словам, на сомнительные исследования аномальных явлений тратятся миллионы долларов из федерального бюджета.

В то же время бывший чиновник отказался назвать конкретные имена людей, причастных к авантюре. По его словам, среди участников есть и «истинно верующие», которые и вовлекают правительство в кампанию по заработку денег на изучении инопланетян.