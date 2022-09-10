Пентагон выделит Украине $1,2 млрд на восполнение запасов оружия

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замминистра обороны США Уильям ЛаПлант сообщил, что Пентагон приступит к реализации контрактов на поставки оружия Украине после военной помощи. Сумма контрактов составляет $1,2 млрд, сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

В запасы оружия войдут комплексы Javelin, ракеты Stinger, реактивные системы залпового огня HIMARS.

Уже реализуются контракты на сумму около $1,2 млрд для восполнения военных запасов США <...>. Помимо прочего, $352 млн выделено на ракеты Javelin, $624 млн — на ракеты Stinger, $33 млн — на системы HIMARS, — сказал замминистра.

Согласно этим же контрактам, на Украину будут поставлены беспилотники, радары и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Своими попытками наступления Киев стремится показать своим западным покровителям, что может силой изменить ситуацию и заслуживает поддержки.