https://static.news.ru/photo/9509d742-91d9-11e9-bf3b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пентагон заявил, что США выделят Украине $250 млн на подготовку, обеспечение и снабжение военных.

В рамках помощи планируется передать украинским властям снайперские винтовки, гранатомёты, противоракетные радары, оборудование для командования и управления, для обнаружения радиолокационного подавления и обеспечения безопасной связи, а также для обеспечения передвижения военных. Помимо этого, американцы предоставят Украине приборы ночного видения и медикаменты.

По данным ведомства, в общей сложности выделенная США с 2014 года помощь по линии Министерства обороны составит $1,5 млрд.

Как писал News.ru, ранее глава Управления по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона генерал-лейтенанта Чарльз Хупер заявил, что Вашингтон очень заинтересован в содействии новым властям Украины, чтобы те могли «сопротивляться агрессии», с которой они сталкиваются.