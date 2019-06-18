Пентагон заявил, что США выделят Украине $250 млн на подготовку, обеспечение и снабжение военных.
В рамках помощи планируется передать украинским властям снайперские винтовки, гранатомёты, противоракетные радары, оборудование для командования и управления, для обнаружения радиолокационного подавления и обеспечения безопасной связи, а также для обеспечения передвижения военных. Помимо этого, американцы предоставят Украине приборы ночного видения и медикаменты.
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Как писал News.ru, ранее глава Управления по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона генерал-лейтенанта Чарльз Хупер заявил, что Вашингтон очень заинтересован в содействии новым властям Украины, чтобы те могли «сопротивляться агрессии», с которой они сталкиваются.