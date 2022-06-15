Пентагон: ВСУ теряют около 100 человек каждый день по мере развития СВО

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинская армия теряет примерно около 100 человек по мере продвижения военной спецоперации РФ на Украине, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Он уточнил, что ежедневное число раненых со стороны ВСУ составляет от 100 до 300 человек. Милли подчеркнул, что он не хотел бы раскрывать данные о потерях ВС Соединенных Штатов с мест боевых столкновений на Украине.

В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам. При этом я бы не хотел раскрывать наши собственные данные, — заявил Милли.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что около 90% боевых потерь ВСУ происходит в связи с превосходством российской артиллерии над украинской и что власти Украины хотели бы получить от стран Запада порядка 300 реактивных систем залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о «болезненных» потерях ВСУ под Харьковом и в Северодонецке за прошедшие сутки. Также президент отметил, что в Харьковской области с украинскими войсками происходит то же самое.